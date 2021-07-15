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Известный ростовчанин Сергей Жигунов вакцинировался от коронавируса

Известный ростовчанин Сергей Жигунов вакцинировался от коронавируса

Известный актёр и продюсер Сергей Жигунов прошёл полную вакцинацию от коронавируса. Информация об этом появилась на личной странице популярного ростовчанина 16 июля.

Публикацию Сергей подписал: «Второй компонент done». В комментариях под постом артиста начался разгорелся настоящий конфликт. Одни поздравляли Сергея и желали счастья и здоровья, другие чуть ли не оплакивали его.

Когда-то прославившийся ролью Максима Викторовича в сериале «Моя прекрасная няня» Сергей сейчас и играет в кино, и снимает его. Последней работой заслуженного артиста России стал сериал «По колено» 2021 года. В роли продюсера Сергей выступал не так давно в сериале «Динозавр» 2018 года.

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