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Семья Тарасовых отдыхает на Мальдивах

Семья Тарасовых отдыхает на Мальдивах
Тарасовы всей семьей отдыхают на Мальдивах. Кадры Анастасия Костенко опубликовала 5 марта в соцсетях.

В кадре Анастасия совместно с супругом Дмитрием Тарасовым и детьми позируют на фоне океана. Позади видна идеально чистая лазурная вода. Для фотосессии семья подобрала похожие луки.

- Все в сборе, - пишет Анастасия Костенко.

Подписчики оставили множество восторженных комментариев из-за сплоченности супругов. Некоторые даже сравнили многодетную семью с футбольной командой.
Фото: СоцСети
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