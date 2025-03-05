Семья Тарасовых отдыхает на Мальдивах
Тарасовы всей семьей отдыхают на Мальдивах. Кадры Анастасия Костенко опубликовала 5 марта в соцсетях.
В кадре Анастасия совместно с супругом Дмитрием Тарасовым и детьми позируют на фоне океана. Позади видна идеально чистая лазурная вода. Для фотосессии семья подобрала похожие луки.
- Все в сборе, - пишет Анастасия Костенко.
Подписчики оставили множество восторженных комментариев из-за сплоченности супругов. Некоторые даже сравнили многодетную семью с футбольной командой.