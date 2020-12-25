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Анастасия Костенко опубликовала семейное фото с отдыха на Мальдивах

Анастасия Костенко опубликовала семейное фото с отдыха на Мальдивах
Дончанка Анастасия Костенко показала, как отдыхает с семьей на Мальдивах. Фотомодель опубликовала фото в «Инстаграме».

Тарасов и Костенко с малышками Евой и Милой позируют на побережье. По словам модели, сделать подобный снимок для из семьи - тяжелая миссия.

- Оказывается, сложно поймать кадр, где все будут смотреть на фотографа, - написала под снимком дончанка.

Также Костенко поделилась переживаниями. Старшей дочке не понравился океан, а младшую атаковали насекомые.

Подписчики разделились на два лагеря: одни восхищаются молодой семьей, а другие критикуют.

Тарасов женился на модели после развода с Ольгой Бузовой в 2018-м. В том же году дончанка родила футболисту дочь Милу, а еще через два года на свет появилась Ева.

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