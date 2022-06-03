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Анастасия Костенко показала, как отдыхает всей семьей: видео

Анастасия Костенко показала, как отдыхает всей семьей: видео
Ростовчанка Анастасия Костенко с мужем и детьми отправились в парк аттракционов. Видео семейного отдыха девушка поделилась на своей странице в социальных сетях.

На кадрах - супруги Тарасовы-Костенко и трое их маленьких детей: Ева, Милана и Алексей, которому еще меньше года. На видео семья с детьми катается на аттракционах, отдыхает на газоне и просто дурачится.


Тарасов и Костенко начали встречаться в 2016 году. До этого спортсмен состоял в браке с телеведущей Ольгой Бузовой. В 2018 году футболист женился на ростовчанке Костенко. Вскоре у них родилась первая дочь, а через полтора года - вторая. Осенью 2022-го на свет появился долгожданный сын. Сейчас Анастасия старается уделять время и детям, и собственному саморазвитию.
Фото/видео: Анастасия Костенко.
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