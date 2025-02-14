Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Пробки в восемь баллов сковали Ростов вечером 14 февраля

Пробки в восемь баллов сковали Ростов вечером 14 февраля

Вечером 14 февраля Ростов-на-Дону столкнулся с серьезными пробками, достигшими восьмибалльного уровня и охватившими практически все районы города. Дорожная ситуация усугубилась рядом аварий, произошедших в разных частях донской столицы. Например, значительное ДТП на улице Шолохова стало причиной затора длиной более двух километров.

Наибольшие затруднения наблюдаются в центре города, где многокилометровые пробки образовались на таких улицах, как Большая Садовая, Ворошиловский, Красноармейская, Береговая, Буденновский, Соколова, Варфоломеева и Текучева.

В западном жилом массиве движение и вовсе парализовано на проспекте Стачки, улицах Всесоюзной и Малиновского.

На севере города заторы возникли на Немировича-Данченко, Михаила Нагибина, Вавилова и Королева.

В Первомайском районе автомобили фактически стоят на улицах Троллейбусной, Шолохова и Страны Советов.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.