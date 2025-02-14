Пробки в восемь баллов сковали Ростов вечером 14 февраля

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Вечером 14 февраля Ростов-на-Дону столкнулся с серьезными пробками, достигшими восьмибалльного уровня и охватившими практически все районы города. Дорожная ситуация усугубилась рядом аварий, произошедших в разных частях донской столицы. Например, значительное ДТП на улице Шолохова стало причиной затора длиной более двух километров.Наибольшие затруднения наблюдаются в центре города, где многокилометровые пробки образовались на таких улицах, как Большая Садовая, Ворошиловский, Красноармейская, Береговая, Буденновский, Соколова, Варфоломеева и Текучева.В западном жилом массиве движение и вовсе парализовано на проспекте Стачки, улицах Всесоюзной и Малиновского.На севере города заторы возникли на Немировича-Данченко, Михаила Нагибина, Вавилова и Королева.В Первомайском районе автомобили фактически стоят на улицах Троллейбусной, Шолохова и Страны Советов.