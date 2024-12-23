Огромные заторы в восемь баллов сковали Ростов

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В Ростове-на-Дону вечером 23 декабря образовались пробки, оцененные в восемь баллов. Многокилометровые заторы мешают движению в различных частях города.В часы пик транспорт практически полностью застывает на главных артериях донской столицы. Наибольшее количество автомобилей наблюдается в центре, где заторы замечены на улицах Буденновская, Красноармейская, Большая Садовая, Ворошиловская, Кировская, Крепостная, Лермонтовская, Чехова, Соколова и Текучева.На севере Ростова пробки образовались на Немировича-Данченко, улице Ленина, Михаила Нагибина, Вавилова, Королева и Особенной.В Первомайском районе движение почти остановилось на улицах Шолохова, Вятской, Троллейбусной, Страны Советов, Межинского, Киргизской и Каскадной.Западная часть города также столкнулась с заторами, где скорость автомобилей едва превышает пять км/ч на проспекте Стачки и улицах Малиновского, Всесоюзной, МОПРа, Спартаковской, Машиностроителей и Международной.Водителям, оказавшимся в пробках, советуют сохранять спокойствие и занять себя чем-то. Остальным лучше переждать час пик и не простаивать в заторах.