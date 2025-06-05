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С водоканала Ростова хотят отсудить 272 млн рублей

С водоканала Ростова хотят отсудить 272 млн рублей

Росприроднадзор предъявил водоканалу Ростова второй многомиллионный иск. С водоканала хотят отсудить 272 миллионов рублей за загрязнении реки Дон в результате деятельности компании.

Стоит подчеркнуть, что это уже не первое крупное исковое заявление, направленное Росприроднадзором в адрес ростовского Водоканала с начала текущего года. Предыдущий иск, оцениваемый в 342,4 миллиона рублей, был зарегистрирован в феврале этого года. Основанием для претензий стало загрязнение окружающей среды, произошедшее в период с 2017 по 2021 годы в результате работы предприятия.

Таким образом, общая сумма требований, предъявленных надзорным органом к водоканалу на текущий момент, составляет 614,4 миллиона рублей.

Рассмотрение дела в суде запланировано на 24 июня 2025 года.
Фото: Donday
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