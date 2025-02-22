С водоканала Ростова хотят отсудить более 342 млн рублей

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Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора подало иск к АО «Водоканал Ростова-на-Дону». Информация была опубликована в картотеке арбитражного суда Ростовской области 19 февраля.Ведомство требует от организации выплатить более 342 миллионов рублей за негативное воздействие на окружающую среду. В управлении считают, что работа водоканала за период с 2017 по 2021 год сказалась на природных ресурсах.Первое заседание по делу назначили на 18 марта.