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С водоканала Ростова хотят отсудить более 342 млн рублей

С водоканала Ростова хотят отсудить более 342 млн рублей
Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора подало иск к АО «Водоканал Ростова-на-Дону». Информация была опубликована в картотеке арбитражного суда Ростовской области 19 февраля.

Ведомство требует от организации выплатить более 342 миллионов рублей за негативное воздействие на окружающую среду. В управлении считают, что работа водоканала за период с 2017 по 2021 год сказалась на природных ресурсах.

Первое заседание по делу назначили на 18 марта.
Фото: Ростов.Ру
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