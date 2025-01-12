«ТНС Энерго» хочет отсудить у Пролетарского водоканала свыше миллиона рублей

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Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подало иск на «Пролетарский водоканал». Предприятие находится в одноименном сельском районе.Энергетическая компания намерена взыскать с водоканала более миллиона рублей. Сведения о предмете спора пока не разглашаются. Вероятно, причиной иска стали неоплаченные счета за свет.ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Ростовской области. В 2023 году общий доход организации составил более 61 миллиарда рублей. В этом же году выручку «Пролетарского водоканала» оценили свыше 60 миллионов рублей.