Недвижимость ростовской компании «Метстайл» продают на аукционе за 3,2 млн

Фото: Яндекс.Карты

В Ростове-на-Дону на торги выставлены активы компании "Метстайл", общая стоимость которых оценивается в 3,2 миллиона рублей. Информация о грядущих торгах размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.На аукционе будут реализованы земельный участок и расположенные на нем строения, ранее принадлежавшие обанкротившейся компании. Стартовая цена этих двух объектов установлена на уровне 3,2 миллиона рублей. Прием заявок от заинтересованных лиц будет проходить с 8 мая по 1 августа. Итоги аукциона станут известны в день окончания приема заявок.Компания "Метстайл" была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в ноябре 2016 года. Основным направлением деятельности фирмы являлась оптовая торговля отходами и ломом металлов. В декабре 2022 года "Метстайл" была признана банкротом из-за накопленных долгов перед кредиторами.