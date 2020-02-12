В Ростовской области запретят вылов рыбца и судака



В каждом населённом пункте Ростовской области запретят ловить рыбца и судака. Подробнее об ограничениях на добычу рыбы рассказали в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанологии.



Вылавливать судака нельзя будет с 15 марта по 30 апреля 2020 года. В этот же период запретят добычу плотвы и тарани в некоторых водоёмах региона. Эти два вида рыб будут неприкосновенны в Дону ниже плотины Цимлянской ГЭС, включая притоки (кроме Маныча), а также в Таганрогском заливе.



Во всех водоёмах донского региона запретят вылов рыбца с 15 апреля. Ограничения будут действовать до 15 июня.



Ранее сообщалось, что в Ростовской области до 29 февраля наложен запрет на добычу щуки. Берша нельзя ловить до 30 апреля в Пролетарском и Веселовском водохранилищах. Нарушителям грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.