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Ростовскую область накроет жара до +32 градусов

Ростовскую область накроет жара до +32 градусов
В Ростовской области 13 июня ожидается жаркая погода. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

В пятницу в регионе будет переменная облачность. В отдельных районах возможны ливни с грозой, градом и сильным ветром.

Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Во время грозы его порывы могут усилиться до 15-18 метров в секунду. Местами скорость ветра достигнет 20-23 метров в секунду.

Днем температура воздуха составит +23...+28 градусов. В некоторых районах Ростовской области столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

Также специалисты предупреждают о высокой пожароопасности. Местами в северо-западных и северо-восточных районах региона будет действовать четвертый класс пожароопасности.
Фото: Дондей
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