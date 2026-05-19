Ростовскую область 19 мая накроет сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.В этот день прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможны сильные осадки, ливни в сочетании с грозой, градом и порывистым ветром. Ночью и утром местами ожидается туман.Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду. Во время грозы порывы усилятся до 15-18 метров в секунду. В отдельных районах они могут достигать 20-25 метров в секунду.Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +14…+19 градусов. При прояснениях возможно похолодание до +10. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, а местами до +29.Кроме того, в отдельных северо-западных районах прогнозируется высокая пожароопасность четвертого класса. Напомним, что с 1 мая в Ростовской области действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы.За нарушение этих требований предусмотрены повышенные штрафы: для граждан - до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - до 60 тысяч рублей, для юридических лиц - до 800 тысяч рублей.