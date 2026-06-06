Дожди с грозами ожидаются в Ростовской области 6 июня

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Дожди с грозой накроют Ростовскую область в первый выходной день июня. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра на 6 июня.В этот день в регионе ожидается переменная облачность. В течение дня местами пройдут ливни с грозой и градом. Также возможен сильный ветер с порывами до 20-23 метров в секунду. Ночью и утром в отдельных районах будет туман.Ветер в течение дня будет усиливаться. Его порывы составят 5-10 метров в секунду. Во время грозы скорость ветра может вырасти до 20-23 метров в секунду.Днем температура воздуха будет держаться в пределах +23...+28 градусов. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до +30.