Жара до +33 градусов накроет Ростовскую область 23 мая

В Ростовской области 23 мая ожидается жаркая погода. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

В течение дня будет облачно, с прояснениями. Вечером местами возможен кратковременный дождь с грозой. В остальное время существенных осадков не ожидается.

Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Во время грозы порывы могут усилиться до 15-18 метров в секунду.

Днем температура воздуха составит +24...+29 градусов. Местами столбики термометров поднимутся до +33.

В северо-западных районах региона ожидается пожароопасность четвертого и пятого классов. В этот период запрещено разводить костры и сжигать мусор.
Фото: Дондей
