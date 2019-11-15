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Ростовскую модель Playboy Марию Лиман обидел стендап Павла Воли

Ростовскую модель Playboy Марию Лиман обидел стендап Павла Воли
Ростовскую модель мужских журналов Марию Лиман не на шутку задел стендап Павла Воли в новом выпуске Comedy Club. Девушка посвятила иронии резидента юмористического шоу четыре поста в «Инстаграме».

Реакция на шутку Воли появилась в микроблоге Лиман сразу после выхода шоу в эфир. Модель продублировала фотографию в откровенном белье и стала угрожать комику.

– И что это было? Почему людям спокойно работать не дают? Что в стране происходит? Сейчас Валера наденет трусы и надерет Вам зад. Вы будете не только «коммуналку» по 600 тысяч платить, а еще и без пенсии останетесь, – написала Мария.



Поклонников возмутила бурная реакция модели. Общественность считает, что Лиман не достает самоиронии. Многие из них признаются, что узнали о существовании девушки только благодаря стендапу Воли.

Следующие три публикации Мария посвятила все той же шутке. В первой модель стала рассуждать о демократии, как бы в ответ Павлу (комик упрекнул молодых чиновниц в отсутствии постов о политике). Во второй Лиман прикрыла интимные места сливками, процитировав Волю. Третьим постом девушка исправила ошибку резидента Comedy Club (оказывается, на фото Мария с подругой позируют на греческом Миконосе, а не в Италии).



Напомним, в новом выпуске юмористического шоу Comedy Club Павел Воля высмеял предложение Марии Лиман стать главой пресс-службы мэра Ростова. Комик продемонстрировал публике эротические снимки модели и ее посты в микроблоге с ошибками и матом. Стендап Павла вызвал резонанс в обществе.

Модельные девушки в политике – новое и противоречивое явление в России. Яркие тому примеры – Наталья Путинцева, начальник регионального штаба «Молодой гвардии», или же землячка Лиман – 26-летняя Екатерина Герасимова. Девушка танцует на пилоне и трудится на должности начальника отдела по борьбе с коррупцией мэрии Ростова.

Приглашение Лиман на работу в ростовское ведомство было шуткой, которую с удовольствием подхватила общественность. По словам депутата Анатолия Котлярова, это стало «хотелкой» одного из кандидатов от партии ЛДПР. Сама Мария обвинила народ в отсутствии юмора.

– Народ за столько лет не понял, что чиновники, когда делают громкие заявления, часто шутят, а «глупые люди» шутки от правды не могут отличить, – написала Мария.

На сегодняшний день Лиман учится актерскому мастерству в Лондоне и участвует в съемках для эротических журналов. Предложение возглавить пресс-службу мэра Ростова она приняла с улыбкой, но обещала занять должность, только если работу получится совмещать с учебой.

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