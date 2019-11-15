Ростовскую модель Playboy Марию Лиман обидел стендап Павла Воли



Ростовскую модель мужских журналов Марию Лиман не на шутку задел стендап Павла Воли в новом выпуске Comedy Club. Девушка посвятила иронии резидента юмористического шоу четыре поста в «Инстаграме».



Реакция на шутку Воли появилась в микроблоге Лиман сразу после выхода шоу в эфир. Модель продублировала фотографию в откровенном белье и стала угрожать комику.



– И что это было? Почему людям спокойно работать не дают? Что в стране происходит? Сейчас Валера наденет трусы и надерет Вам зад. Вы будете не только «коммуналку» по 600 тысяч платить, а еще и без пенсии останетесь, – написала Мария.







Поклонников возмутила бурная реакция модели. Общественность считает, что Лиман не достает самоиронии. Многие из них признаются, что узнали о существовании девушки только благодаря стендапу Воли.



Следующие три публикации Мария посвятила все той же шутке. В первой модель стала рассуждать о демократии, как бы в ответ Павлу (комик упрекнул молодых чиновниц в отсутствии постов о политике). Во второй Лиман прикрыла интимные места сливками, процитировав Волю. Третьим постом девушка исправила ошибку резидента Comedy Club (оказывается, на фото Мария с подругой позируют на греческом Миконосе, а не в Италии).







Напомним, в новом выпуске юмористического шоу Comedy Club Павел Воля высмеял предложение Марии Лиман стать главой пресс-службы мэра Ростова. Комик продемонстрировал публике эротические снимки модели и ее посты в микроблоге с ошибками и матом. Стендап Павла вызвал резонанс в обществе.



Модельные девушки в политике – новое и противоречивое явление в России. Яркие тому примеры – Наталья Путинцева, начальник регионального штаба «Молодой гвардии», или же землячка Лиман – 26-летняя Екатерина Герасимова. Девушка танцует на пилоне и трудится на должности начальника отдела по борьбе с коррупцией мэрии Ростова.



Приглашение Лиман на работу в ростовское ведомство было шуткой, которую с удовольствием подхватила общественность. По словам депутата Анатолия Котлярова, это стало «хотелкой» одного из кандидатов от партии ЛДПР. Сама Мария обвинила народ в отсутствии юмора.



– Народ за столько лет не понял, что чиновники, когда делают громкие заявления, часто шутят, а «глупые люди» шутки от правды не могут отличить, – написала Мария.



На сегодняшний день Лиман учится актерскому мастерству в Лондоне и участвует в съемках для эротических журналов. Предложение возглавить пресс-службу мэра Ростова она приняла с улыбкой, но обещала занять должность, только если работу получится совмещать с учебой.