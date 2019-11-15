После шуток Павла Воли модель Мария Лиман отказалась от поста пресс-секретаря ростовской мэрии



Модель эротических изданий Мария Лиман, наконец, сделала выбор между учёбой в Лондоне и должностью пресс-секретаря администрации Ростова. Этот вопрос с середины лета волновал как подписчиков красотки, так и жителей донской столицы. Сейчас девушка заявила, что остаётся в Лондоне.



Напомним, занять кресло пресс-секретаря ростовской мэрии Марии предложили представители одной из политических партий. Поначалу она только посмеялась над приглашением, а затем всерьёз задумалась над ним. Лиман писала, что не может выбрать между этой работой и учёбой в Лондоне, куда она недавно переехала. Эта история вызвала широкий резонанс у пользователей Интернета.



На днях известный российский комик Павел Воля во время выпуска программы Comedy Club высмеял Лиман. Он показал публике откровенные фото из её инстаграм-аккаунта, иронизируя над тем, что так будет выглядеть руководитель пресс-службы администрации Ростова-на-Дону. Стендап Павла задел модель за живое, и она опубликовала несколько постов в ответ на его выступление. В числе прочего она спросила, почему люди выступают против того, чтобы учителей увольняли после того, как они публикуют фото в купальнике, но возмущаются тем, что в администрации будет сидеть фотомодель.



Спустя несколько суток Мария Лиман написала, что, всё-таки, останется в Англии.



- По многочисленным просьбам трудящихся я остаюсь учиться в Лондоне, а вопрос о кресле пресс-секретаря переносится. Мои поздравления, Ростов.



Кто-то из подписчиков пошутил, что такими темпами модель может вскоре стать губернатором. Она ответила, что не согласится занять этот пост из-за низкой зарплаты.