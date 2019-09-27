Звезда Playboy из Ростова Мария Лиман показала себя в красном эротическом белье



Ростовская звезда Playboy Мария Лиман в очередной раз показала полуобнаженное тело подписчикам. На снимках в своем микроблоге модель предстала в откровенном красном белье.



Лиман присела на винтажный стул и вызывающе посмотрела в камеру, затем - в сторону. Ярко-красное эротическое белье выигрышно смотрится на ее аппетитных формах.



Мария поинтересовалась у подписчиков, как проходит их уик-энд, и попросила определить лучшее фото.



– Какой ваш любимый цвет женского белья? Мне идет красный? – спросила Лиман.



Большинство фанатов не могут оторвать глаз от очередного сексуального фото ростовской красавицы. Но, по мнению некоторых, белое и синее белье девушке идет больше.



Напомним, несколько дней назад Мария Лиман приняла предложение возглавить пресс-службу мэрии Ростова. Модель займет новую должность, только если работа не будет мешать ее обучению в Лондоне.