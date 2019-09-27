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Звезда Playboy из Ростова Мария Лиман показала себя в красном эротическом белье

Звезда Playboy из Ростова Мария Лиман показала себя в красном эротическом белье
Ростовская звезда Playboy Мария Лиман в очередной раз показала полуобнаженное тело подписчикам. На снимках в своем микроблоге модель предстала в откровенном красном белье.

Лиман присела на винтажный стул и вызывающе посмотрела в камеру, затем - в сторону. Ярко-красное эротическое белье выигрышно смотрится на ее аппетитных формах.

Мария поинтересовалась у подписчиков, как проходит их уик-энд, и попросила определить лучшее фото.

– Какой ваш любимый цвет женского белья? Мне идет красный? – спросила Лиман.

Большинство фанатов не могут оторвать глаз от очередного сексуального фото ростовской красавицы. Но, по мнению некоторых, белое и синее белье девушке идет больше.

Напомним, несколько дней назад Мария Лиман приняла предложение возглавить пресс-службу мэрии Ростова. Модель займет новую должность, только если работа не будет мешать ее обучению в Лондоне.

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