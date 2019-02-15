Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Модель Playboy ростовчанка Мария Лиман призналась, что становится агрессивной без сладкого

Модель Playboy ростовчанка Мария Лиман призналась, что становится агрессивной без сладкого
Звезда Playboy из Ростова Мария Лиман рассказала, что теряет контроль над собой, если у неё забирают сладкое. Она пообещала больше не жить в гостиницах, которые предоставляют большой выбор вкусностей.

Девушка занимается спортом, чтобы поддерживать свою великолепную фигуру. При этом, как бы ни старалась, не может удержаться, чтобы не поесть сладенького.

- Я осознала, что являюсь человеком со слабой силой воли. При виде аппетитного сладкого, и когда я чувствую запах заварного крема, меня начинает трясти, как кота от валерьянки.

Лиман даже призналась, что ночами ей снится, как она обмазывается молочным шоколадом и ест его прямо в постели. По её словам, она звереет, если у неё забирают сладкое, и даже готова «перекусить руку забирающего».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.