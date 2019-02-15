Модель Playboy ростовчанка Мария Лиман призналась, что становится агрессивной без сладкого



Звезда Playboy из Ростова Мария Лиман рассказала, что теряет контроль над собой, если у неё забирают сладкое. Она пообещала больше не жить в гостиницах, которые предоставляют большой выбор вкусностей.



Девушка занимается спортом, чтобы поддерживать свою великолепную фигуру. При этом, как бы ни старалась, не может удержаться, чтобы не поесть сладенького.



- Я осознала, что являюсь человеком со слабой силой воли. При виде аппетитного сладкого, и когда я чувствую запах заварного крема, меня начинает трясти, как кота от валерьянки.



Лиман даже призналась, что ночами ей снится, как она обмазывается молочным шоколадом и ест его прямо в постели. По её словам, она звереет, если у неё забирают сладкое, и даже готова «перекусить руку забирающего».