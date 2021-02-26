Ростовский передвижной цирк с животным больше года стоит на одном месте из-за пандемии коронавируса
Более 20 цирковых зверей оказались в ловушке пандемии. Уже год они живут в трейлерах, которые стоят на одной из промышленных площадок села Крым Мясниковского района, что в 20 километрах от Ростова. В четырех трейлерах живут два дикобраза, два тибетских яка, две рыси, олень, шесть кошек и шесть собак. Впервые за свою жизнь владельцы цирка, Александр Булавинцев и Евгения Грабовская, и их питомцы остаются на одном месте больше года.
- У нас передвижной цирк с животными, - рассказывает его основатель и владелец Александр Булавинцев. - Обычно зиму мы проводим на одном месте. А с первым теплом начинаем гастроли по всей стране. Для этого у нас есть трейлеры, в которых мы живем весь сезон. Но в 2020 году все наши карты спутал коронавирус. Из-за пандемии повсеместно отменили массовые мероприятия. Наш цирк остался «зимовать» на целый год.
Свое временное пристанище 20 животных и их владельцы нашли в селе Крым, которое буквально прилегает к райцентру Чалтырь. Но содержание животных – очень дорогое удовольствие. Только на их корм приходится тратить не менее 50 тысяч рублей в месяц. А ведь еще надо отапливать трейлеры. На это уходит много электроэнергии, которая стоит недешево.
В обычный сезон деньги можно заработать на представлениях, а зиму пережить за счет сбережений, пока не начнется новый сезон. В 2020 году сезона не было. Деньги закончились уже в марте прошлого года.
- Сначала у нас были некоторые сбережения, - рассказала Евгения. - Их хватило на первое время. Когда стало понятно, что ограничения по COVID-19 снимут нескоро, нам, как и другим попавшим в такую же беду артистам, пришлось искать работу на месте. Одни стали таксистами, другие устроились в магазины. Все пытались прокормить себя и животных, как могли.
Чтобы переждать бушующий вирус и карантинные меры, пара даже продала один из трейлеров. Однако через некоторое время и эти средства закончились. К счастью, местные жители оказались очень отзывчивыми и сердобольными. Они стали помогать супругам. Кто-то приносил мясо и овощи для прокорма животных, кто-то дал солому для подстилки.
Яки, дикобразы и олень в основном питаются травой, но иногда рады и овощам. Рыси предпочитают мясо, а для кошек и собак хозяева запаслись специализированным кормом. Все звери, кроме оленя, находятся в трейлерах. Это животное в дикой природе привыкло к холодам, поэтому для него построили отдельный загон.
У Александра и Евгении есть своя квартира в Ростове. Но живут они в отдельном трейлере вместе со своими питомцами, там есть вода, биотуалет, кухонная утварь и техника, словом, все для жизни.
- Животным нужен постоянный уход, - рассказывает Александр. – Их надо кормить, поить, чистить, выгуливать. А еще им гораздо спокойнее, когда они видят своих хозяев рядом каждый день.
По словам владельцев, их любимцы скучают по дрессировкам, но проводить репетиции в таких условиях невозможно. Однако навыки животные не утратят - даже через год они снова вспомнят трюки, стоит лишь раз повторить.
В нескольких сотнях метров от стоянки супругов стоит еще один трейлер. Там живут два цирковых льва, которых также застряли на год из-за пандемии. Их кормит и поит местный житель, который взялся ухаживать за царями зверей, пока не начнется сезон. Мужчина каждый день дает хищниками по 10 килограммов мяса и меняет воду. Деньги на содержание ему дает хозяин животных. Он говорит, что поначалу даже боялся подходить к ним, а сейчас привык. Да и хищники привыкли к нему.
Недавно кто-то написал в соцсетях, что животные бесхозные и голодают. Тогда на место даже выезжала полиция. Но, к счастью, это оказалось не так.
Владельцы животных надеются, что долгая зимовка длиною почти в полтора года скоро закончится. Вот-вот власти снимут большинство ограничительных мер, и передвижной цирк Александра Булавинцева и его жены Евгении вместе с их четвероногими артистами снова начнет колесить по всей стране, радуя зрителей необычными представлениями.
Фото: соцсети Александра и Евгении.