Ростовский передвижной цирк с животным больше года стоит на одном месте из-за пандемии коронавируса

Более 20 цирковых зверей оказались в ловушке пандемии. Уже год они живут в трейлерах, которые стоят на одной из промышленных площадок села Крым Мясниковского района, что в 20 километрах от Ростова. В четырех трейлерах живут два дикобраза, два тибетских яка, две рыси, олень, шесть кошек и шесть собак. Впервые за свою жизнь владельцы цирка, Александр Булавинцев и Евгения Грабовская, и их питомцы остаются на одном месте больше года.- У нас передвижной цирк с животными, - рассказывает его основатель и владелец Александр Булавинцев. - Обычно зиму мы проводим на одном месте. А с первым теплом начинаем гастроли по всей стране. Для этого у нас есть трейлеры, в которых мы живем весь сезон. Но в 2020 году все наши карты спутал коронавирус. Из-за пандемии повсеместно отменили массовые мероприятия. Наш цирк остался «зимовать» на целый год.Свое временное пристанище 20 животных и их владельцы нашли в селе Крым, которое буквально прилегает к райцентру Чалтырь. Но содержание животных – очень дорогое удовольствие. Только на их корм приходится тратить не менее 50 тысяч рублей в месяц. А ведь еще надо отапливать трейлеры. На это уходит много электроэнергии, которая стоит недешево.В обычный сезон деньги можно заработать на представлениях, а зиму пережить за счет сбережений, пока не начнется новый сезон. В 2020 году сезона не было. Деньги закончились уже в марте прошлого года.- Сначала у нас были некоторые сбережения, - рассказала Евгения. - Их хватило на первое время. Когда стало понятно, что ограничения по COVID-19 снимут нескоро, нам, как и другим попавшим в такую же беду артистам, пришлось искать работу на месте. Одни стали таксистами, другие устроились в магазины. Все пытались прокормить себя и животных, как могли.Чтобы переждать бушующий вирус и карантинные меры, пара даже продала один из трейлеров. Однако через некоторое время и эти средства закончились. К счастью, местные жители оказались очень отзывчивыми и сердобольными. Они стали помогать супругам. Кто-то приносил мясо и овощи для прокорма животных, кто-то дал солому для подстилки.Яки, дикобразы и олень в основном питаются травой, но иногда рады и овощам. Рыси предпочитают мясо, а для кошек и собак хозяева запаслись специализированным кормом. Все звери, кроме оленя, находятся в трейлерах. Это животное в дикой природе привыкло к холодам, поэтому для него построили отдельный загон.У Александра и Евгении есть своя квартира в Ростове. Но живут они в отдельном трейлере вместе со своими питомцами, там есть вода, биотуалет, кухонная утварь и техника, словом, все для жизни.- Животным нужен постоянный уход, - рассказывает Александр. – Их надо кормить, поить, чистить, выгуливать. А еще им гораздо спокойнее, когда они видят своих хозяев рядом каждый день.По словам владельцев, их любимцы скучают по дрессировкам, но проводить репетиции в таких условиях невозможно. Однако навыки животные не утратят - даже через год они снова вспомнят трюки, стоит лишь раз повторить.В нескольких сотнях метров от стоянки супругов стоит еще один трейлер. Там живут два цирковых льва, которых также застряли на год из-за пандемии. Их кормит и поит местный житель, который взялся ухаживать за царями зверей, пока не начнется сезон. Мужчина каждый день дает хищниками по 10 килограммов мяса и меняет воду. Деньги на содержание ему дает хозяин животных. Он говорит, что поначалу даже боялся подходить к ним, а сейчас привык. Да и хищники привыкли к нему.Недавно кто-то написал в соцсетях, что животные бесхозные и голодают. Тогда на место даже выезжала полиция. Но, к счастью, это оказалось не так.Владельцы животных надеются, что долгая зимовка длиною почти в полтора года скоро закончится. Вот-вот власти снимут большинство ограничительных мер, и передвижной цирк Александра Булавинцева и его жены Евгении вместе с их четвероногими артистами снова начнет колесить по всей стране, радуя зрителей необычными представлениями.Фото: соцсети Александра и Евгении.