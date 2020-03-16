Ростовский государственный цирк отменил представления из-за пандемии коронавируса



Цирк в Ростове-на-Дону временно закрыли из-за пандемии коронавируса. Об этом 18 марта сообщили в культурном учреждении.



На днях губернатор донского региона распорядился запретить все массовые мероприятия, численность гостей которых превышает 500 человек. Так как Ростовский государственный цирк вмещает более тысячи человек, его тоже закрыли. На какой срок отменены представления, неизвестно.



Недавно в Ростове-на-Дону состоялась премьера шоу, в рамках которого на арене выступали артисты из разных городов России. Несмотря на то, что выступления приостановили, циркачи останутся в донской столице. Они будут жить здесь до тех пор, пока учреждение снова не начнёт работать в штатном режиме.



Напомним, из-за пандемии коронавируса вузы Ростовской области перешли на дистанционное обучение. Некоторые школы ввели свободное посещение для учеников. Людям советуют как можно реже выходить из дома и не посещать места скопления людей.