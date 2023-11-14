Жители Ростова увидят десятки падающих звезд в ночь на 18 ноября

Фото: Николай Дёмин.

Жители Ростовской области станут свидетелями последнего осеннего звездопада. Метеорный поток Леониды можно наблюдать с 6 по 30 ноября. Однако пик его активности приходится в ночь на 18 ноября. В этот период ожидается до 15-20 метеоров в час.— Поток Леониды связан с кометой 55P/Темпеля — Туттля, — рассказал Rostov.ru заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин. — Его отличительной особенностью является ярко выраженная периодичность в активности: каждые 33 года Леониды дают мощный метеорный дождь, приуроченный к возвращениям кометы-прародительницы к Солнцу. Во время таких метеорных дождей за час на небе можно наблюдать сотни, а то и тысячи «падающих звезд».В этот раз подобной активности не ожидается. Такие всплески отмечались в 1966 и 1999 годах, а следующий прогнозируют осенью 2032 года.По некоторым данным, Лириды прекратятся не 30 ноября, а 2 декабря. Ростовский ученый считает, что разница в продолжительности потока связана с тем, что шлейф частиц, оставшихся от кометы, не имеет четко очерченных границ, а плавно сходит на нет.- Из-за нечеткости этой границы затруднительно определить, когда именно Земля ее пересекает, - говорит Николай Дёмин.Луна в этом году не помешает любоваться звездопадом. Спутник Земли будет находиться в фазе растущего месяца, поэтому его свет практически не окажет влияния на видимость метеоров.Как и в случае со многими другими астрономическими явлениями, наблюдение потока требует ясного безоблачного неба. Чтобы увидеть как можно больше метеоров, рекомендуется уехать за 20-40 километров от города, подальше от фонарей и смога. Единственным ограничивающим фактором может стать пасмурная дождливая погода.Наблюдать метеорные потоки лучше всего невооруженным глазом, поскольку оптические приборы, будь то телескопы или бинокли, сильно ограничивают наше поле зрения.