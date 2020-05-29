Ростовский астролог: Лунное затмение может спровоцировать травмы и аварии
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В первые дни лета большинство из нас чувствуют эмоциональное напряжение и давление. Как пояснила ростовский астролог Ольга Шумилина, такое состояние связано с предстоящим лунным затмением. За несколько дней до астрономического явления мы начинаем ощущать его тенденции.
Второе в этом году полутеневое затмение Луны произойдет 5 июня. Астролог рассказал, что Луна в этот момент будет находиться в 15-м градусе Стрельца и войдёт в напряжённые аспекты с Марсом и Венерой. Это значит, что в повседневной жизни каждого человека будут иметь место конфликтные и даже аварийные ситуации.
В течение недели с 2 по 7 июня будьте осторожны и внимательны при управлении транспортным средством, так как повышается риск возникновения ЧП на дорогах. В быту есть вероятность получить травмы. Проявляйте бдительность во время работы с режущими предметами. Появится опасность получить ожоги от горячей воды или пара.
В общении мы будем выражать себя импульсивно и насыщенно. Склонность менять мир в соответствии со своими установками, нежелание приспосабливаться к людям и обстоятельствам на протяжении всей недели может привести к конфликтным ситуациям.
Возникнут бессознательное ощущение своей значимости, внутренний пафос, гордыня, потребность в удовлетворении своего тщеславия. У женщин может наблюдаться некоторая «надутость». Возможно, появится неконтролируемое желание быть примером для других, поучать их.
Лунное затмение раскрывает те вопросы, которые в течение ряда месяцев оставались скрыты. Астролог советует наблюдать за событиями в вашей жизни и делать соответствующие выводы.