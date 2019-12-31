Астролог рассказал, как повлияет на ростовчан лунное затмение



Астролог из Ростова рассказал, чего ждать от лунного затмения. Ольга Шумилина дала несколько советов, как правильно себя вести, чтобы земной спутник благотворно повлиял на жизнь.



Первые дни после новогодних праздников окажутся тяжёлыми в эмоциональном плане. Нас ожидают резкие перепады настроения, капризы. Люди станут более ранимыми и обидчивыми. В последние дни недели есть вероятность попасть под сильное постороннее влияние.



Окружающие хотят, чтобы с ними обращались ласково, говорили им ободряющие слова, они склонны верить обещаниям. Сейчас получится решить самые трудные задачи, сохранить высокую умственная работоспособность. В пятницу 10 января вы начнёте много есть и пить. Причина этого – лунное затмение, максимальная фаза которого придётся на 22 часа 10 минут по московскому времени.



Астрономическое явление можно будет увидеть со всей территории России. Январское затмение является самым глубоким полутеневым затмением года. Потемнение нижней части лунного диска можно будет увидеть без особого труда.



Ольга Шумилина советует за три дня до и три дня после затмения отказаться от :



- дорогостоящих покупок,



- проведения хирургических операций,



- подписания договоров, контрактов,



- важных мероприятий, сделок,



- принятия важных решений,



- участия в массовых мероприятиях.



Январское лунное затмение раскроет те вопросы, которые последние несколько месяцев (а то и несколько лет) оставались скрытыми. Энергия затмения даст толчок для реальных усилий в сфере карьеры, семьи, взаимоотношений с родителями. Последующие полгода могут быть завершающими для определенного периода в карьере, работе над признанием в социуме, взаимоотношениях. Также внимание будет сосредоточено на вопросах заботы о детях и пожилых родителях, недвижимости и смены работы.



Теперь развитие дел в перечисленных сферах жизни будет иметь более быстрый темп. Некоторые смогут довести эти вопроса до конечной точки.



Затмение, приходящее на зодиакальную ось знаков Рака и Козерога, несёт поворотные моменты. В жизни могут возникнуть ситуации, в которых потребуется выйти из привычной зоны комфорта, проявить больше активности в стремлениях. Привычные способы и методы перестанут действовать, нужно будет искать новые инструменты для взаимодействия с окружающим миром и достижения целей.



Обнадёживает, что затмение включило и благоприятные планетарные аспекты, которые увеличат в людях сострадание, милосердие и человечность, усилят веру и надежду на помощь, поддержку родных и близких.