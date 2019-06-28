Не планируйте важные события: ростовский астролог рассказал, что принесёт солнечное затмение



Ростовский астролог рассказал, что нужно делать, а чего избежать во время солнечного затмения 2 июля. Анна Давыдова добавила, что оно открывает целый коридор затмений. Следующее – лунное – ожидается 17 июля.



Солнечному затмению испокон веков придавали особое значение. В этом году оно уже станет вторым по счёту. В 22:22 Луна окажется чётко между Землёй и Солнцем, практически полностью закрыв небесное светило. Хоть россияне и не смогут наблюдать это явление, оно окажет на них не меньшее влияние.



Астролог рекомендует обратить внимание на те события, которые будут происходить до и после затмения. Может произойти что-то, что поможет вам принять какое-либо решение. За несколько дней до затмения и несколько дней после него лучше не планировать важные события.



Также не стоит задумываться о будущем, начинать новые дела, вступать в брак, зачинать ребёнка, заниматься медитацией и энергетическими практиками, а также принимать алкоголь.



Следует отказаться от посещения общественных мероприятий и развлекательных заведений. К тому же ожидается появление новых внутренних переживаний, при этом старые переживания вы вспоминать не будете.



Так как в период затмения Луна и Солнце будут противостоять друг другу, то в оппозиции окажутся знаки Рак и Козерог. Из этого следует, что важно соблюсти баланс между домом и карьерой.



В момент затмения избавиться от того, что вам не нравится, и от того, что давно себя отжило. Составьте список того, что вы больше не хотели бы видеть в своей жизни, и сожгите его. При этом в голове представляйте все изложенные на листе проблемы. После этого обязательно примите душ и отправляйтесь отдыхать, а лучше – спать.