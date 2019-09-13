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Ростовская звезда Playboy Мария Лиман «топит жир» осенней ангиной

Ростовская звезда Playboy Мария Лиман «топит жир» осенней ангиной
Знаменитая модель Playboy из Ростова Мария Лиман рассказала подписчикам о секретном рецепте идеальной фигуры. Девушка считает, что «жир» можно топить высокой температурой.

Ростовчанка заболела и таким образом пытается настроить себя на позитив. Видимо, осенняя ангина напрочь отбила аппетит у модели. На фото Лиман обнажила плоский животик, приспустив брюки и подняв кофту.

– Нахожу плюсы в осенней ангине. Одевайтесь теплее и не открывайте рот перед чихающими людьми, – советует Мария своим фанатам.

Фото модели уже набрало много «лайков». В комментариях подписчики охотно обсуждают аппетитные формы ростовчанки.

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