Ростовская звезда Playboy Мария Лиман «топит жир» осенней ангиной



Знаменитая модель Playboy из Ростова Мария Лиман рассказала подписчикам о секретном рецепте идеальной фигуры. Девушка считает, что «жир» можно топить высокой температурой.



Ростовчанка заболела и таким образом пытается настроить себя на позитив. Видимо, осенняя ангина напрочь отбила аппетит у модели. На фото Лиман обнажила плоский животик, приспустив брюки и подняв кофту.



– Нахожу плюсы в осенней ангине. Одевайтесь теплее и не открывайте рот перед чихающими людьми, – советует Мария своим фанатам.



Фото модели уже набрало много «лайков». В комментариях подписчики охотно обсуждают аппетитные формы ростовчанки.