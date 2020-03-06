Ростовская звезда Playboy показала пикантное фото своей идеальной фигуры



Мария Лиман продолжает радовать подписчиков пикантными снимками. Свое новое фото ростовская звезда Playboy опубликовала 8 марта на своей страничке в «Инстаграме».



Ростовчанка сделала снимок во время отдыха на Кипре. В своем посте девушка решила поздравить подписчиц с праздником.



- Если кто-то не делает то, что вы хотели, тогда делайте это сами для себя, - написала Мария. – Всегда помните, что мы созданы, чтобы быть счастливыми.



Поклонники 26-летней модели в очередной раз остались в восторге от нового снимка. Они отмечают идеальную фигуру модели и поздравляют ее в ответ.



Напомним, совсем недавно резюме Марии Лиман кто-то опубликовал на популярном сервисе, указав трехлетний стаж в архитектуре и приписав два года к возрасту. Модель с юмором отреагировала на ситуацию, удивившись только требуемой зарплате – 20 тысяч рублей.