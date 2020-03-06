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Ростовская звезда Playboy показала пикантное фото своей идеальной фигуры

Ростовская звезда Playboy показала пикантное фото своей идеальной фигуры
Мария Лиман продолжает радовать подписчиков пикантными снимками. Свое новое фото ростовская звезда Playboy опубликовала 8 марта на своей страничке в «Инстаграме».

Ростовчанка сделала снимок во время отдыха на Кипре. В своем посте девушка решила поздравить подписчиц с праздником.

- Если кто-то не делает то, что вы хотели, тогда делайте это сами для себя, - написала Мария. – Всегда помните, что мы созданы, чтобы быть счастливыми.

Поклонники 26-летней модели в очередной раз остались в восторге от нового снимка. Они отмечают идеальную фигуру модели и поздравляют ее в ответ.

Напомним, совсем недавно резюме Марии Лиман кто-то опубликовал на популярном сервисе, указав трехлетний стаж в архитектуре и приписав два года к возрасту. Модель с юмором отреагировала на ситуацию, удивившись только требуемой зарплате – 20 тысяч рублей.

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