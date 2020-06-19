Ростовская звезда Playboy Мария Лиман показала подписчикам идеальную фигуру в кружевном белье

Очередной эротической фотографией порадовала своих подписчиков ростовская модель Мария Лиман. Соответствующий снимок девушка опубликовала на своей странице в «Инстаграм».Фотография показывает ростовчанку лежащей на диване, в сексуальном кружевном белье. Идеальная фигура звезды Playboy вызвала восторг у ее подписчиков, принеся ей более 15 тысяч лайков за один день. Под снимком Лиман задала фанатам философский вопрос на счет любви между мужчиной и женщиной.- Мне все чаще встречаются люди, которые не верят что могут найти свою половинку среди семи миллиардов землян, - написала ростовчанка. – Некоторые даже любят своих животных больше чем тех, с кем находятся в отношениях. К какой категории относитесь вы и что думаете по этому поводу?