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Ростовская звезда Playboy Мария Лиман показала подписчикам идеальную фигуру в кружевном белье

Ростовская звезда Playboy Мария Лиман показала подписчикам идеальную фигуру в кружевном белье
Очередной эротической фотографией порадовала своих подписчиков ростовская модель Мария Лиман. Соответствующий снимок девушка опубликовала на своей странице в «Инстаграм».

Фотография показывает ростовчанку лежащей на диване, в сексуальном кружевном белье. Идеальная фигура звезды Playboy вызвала восторг у ее подписчиков, принеся ей более 15 тысяч лайков за один день. Под снимком Лиман задала фанатам философский вопрос на счет любви между мужчиной и женщиной.

- Мне все чаще встречаются люди, которые не верят что могут найти свою половинку среди семи миллиардов землян, - написала ростовчанка. – Некоторые даже любят своих животных больше чем тех, с кем находятся в отношениях. К какой категории относитесь вы и что думаете по этому поводу?

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