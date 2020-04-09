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Ростовская звезда Playboy порадовала фанатов эротическим фото

Ростовская звезда Playboy порадовала фанатов эротическим фото
Ростовчанка Мария Лиман порадовала подписчиков «горячей» фотографией. Эротический снимок звезда Playboy опубликовала на своей странице в «Инстаграме».

Сейчас Мария проживает в Британии и готовится к поступлению в вуз. Она надеется, что не смотря на введенный карантин из-за распространения вируса COVID-19 никак не повлияет на даты проведения вступительных экзаменов. Не смотря на все трудности, ростовчанка не забывает про свою профессию модели и в очередной раз запостила сексуальное фото.

- Только смотри. Руками не трогать. Самоизоляция, - отметила девушка под снимком.

Фанаты Марии просто засыпали публикацию восторженными комментариями. Подписчикам понравилась фотография девушки, стоящей возле окна и одетой только лишь в нижнее белье. Модель же, в меру своего веселого настроения, продолжает шутливо отвечать на пошлые замечания.

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