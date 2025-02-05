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В Ростове выделят два миллиона на реставрацию малых архитектурных форм

В Ростове выделят два миллиона на реставрацию малых архитектурных форм
В Ростове объявлен тендер на реставрацию малых архитектурных сооружений в Ленинском районе. Об этом свидетельствует документация на сайте госзакупок.

На эти цели из городского бюджета выделено два миллиона рублей.

Подрядчику предстоит провести комплекс работ, включая уборку мусора, удаление надписей, регулярную окраску, замену поврежденных элементов и сезонное обслуживание. Заказчиком выступает ЖКХ Ленинского района.

Прием заявок на участие в тендере открыт до 12 февраля. Итоги конкурса будут подведены 13 февраля, а контракт с победителем планируется заключить на срок до 30 сентября.
Фото: Дондей
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