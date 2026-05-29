Ростовская область может остаться без урожая пшеницы из-за опасного грибка

Ростовская область может лишиться урожая пшеницы из-за грибка фузариоза. Об этом сообщили в региональном Россельхозцентре.

Причиной возможного развития фузариоза стали сильные дожди в регионе. Грибок появляется на посевах озимой пшеницы и озимого ячменя. Выглядит таким образом: проявляется в виде обесцвечивания отдельных чешуек на колосе с последующим образованием характерного оранжево-розового налета гриба с конидиями. Инфекция способна поражать как отдельные колоски, так и верхнюю или нижнюю часть колоса, а в условиях высокой влажности — весь колос и сопряженную соломину под ним.

Таким образом, урожай может не взойти или вовсе погибнуть. Чтобы остановить развитие заболевания, руководителям и главным агрономам хозяйств провести фитосанитарные обследования озимого клина.
Фото: Россельхозцентр
