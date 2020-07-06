На Дону пожары уничтожили 65 гектаров пшеницы

В Ростовской области с начала лета произошло три пожара на полях. Об этом сообщили в донском управлении МЧС.В результате двух возгораний – в Ремонтненском и Егорлыкском районах – было уничтожено 65 гектаров озимой пшеницы. В третьем случае, в Волгодонском районе, горела стерня – остатки стеблей злаков после уборки урожая.Напомним, в Ростовской области действует штормовое предупреждение от Росгидромета. По данным синоптиков, с 5 по 9 июля в регионе сохраняется наивысший класс пожарной опасности. Это означает, что погода будет жаркой, сухой и ветреной. В таких условиях к масштабному возгоранию может привести любая искра.