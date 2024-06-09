Ростовская область в 2024 году может потерять до 30% урожая из-за непогоды

Фото: Правительство Ростовской области

В 2024 году потери урожая в Ростовской области могут составить до 30%. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Проблемы у агропромышленного комплекса начались в мае. Тогда посевы пострадали на площади более 140 тысяч гектаров из-за ночных заморозков. В области ввели режим ЧС, но вскоре после этого холода резко сменились аномальной жарой, которая привела к засухе. С 4 июня из-за угрозы чрезвычайной ситуации природного характера во всех городах и районах региона ввели режим повышенной готовности.- В Ростовской области продолжительное время не было дождей, что негативным образом повлияло на урожай местных сельскохозяйственных культур, - приводят слова Василия Голубева РИА Новости. - С учетом общения с селянами я вижу потерю порядка 30 процентов урожая в этом году.В ближайшие сутки в регионе прогнозируют осадки. Однако помогут ли они стабилизировать ситуацию, еще не известно. Потеря сельхозкультур может грозить серьезными финансовыми проблемами для аграриев.