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Ростовская область в 2024 году может потерять до 30% урожая из-за непогоды

Ростовская область в 2024 году может потерять до 30% урожая из-за непогоды
В 2024 году потери урожая в Ростовской области могут составить до 30%. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Проблемы у агропромышленного комплекса начались в мае. Тогда посевы пострадали на площади более 140 тысяч гектаров из-за ночных заморозков. В области ввели режим ЧС, но вскоре после этого холода резко сменились аномальной жарой, которая привела к засухе. С 4 июня из-за угрозы чрезвычайной ситуации природного характера во всех городах и районах региона ввели режим повышенной готовности.

- В Ростовской области продолжительное время не было дождей, что негативным образом повлияло на урожай местных сельскохозяйственных культур, - приводят слова Василия Голубева РИА Новости. - С учетом общения с селянами я вижу потерю порядка 30 процентов урожая в этом году.

В ближайшие сутки в регионе прогнозируют осадки. Однако помогут ли они стабилизировать ситуацию, еще не известно. Потеря сельхозкультур может грозить серьезными финансовыми проблемами для аграриев.
Фото: Правительство Ростовской области
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