В Ростове автопарк скорой помощи пополнился 16 машинами

В Ростове-на-Дону медикам торжественно выдали 16 автомобилей скорой помощи. Автомобили укомплектованы необходимым медицинским оборудованием и полностью готовы к работе.На закупку «неотложек» из областного и местного бюджетов выделили порядка 52 миллионов рублей. Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев подчеркнул, что от своевременного и качественного оказания медицинской помощи пациенту практически всегда зависит его жизнь.- Уверен, что эти автомобили скорой медицинской помощи послужат важному делу сохранения и укрепления здоровья жителей города, - отметил глава донского Минздрава. Примечательно, что это не последние обновление автопарка. За последние полдекады в Ростове купили более 50 новых машин скорой помощи. В следующем году медикам приобретут еще как минимум три новых машины.Добавим, что на территории донской столицы расположены девять подстанций скорой помощи, на которых трудятся около 1 200 медиков. Ежедневно неотложную помощь оказывают 80 линейных бригад.