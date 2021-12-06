Ростовская больница № 20 закупает годовой запас кислорода на 125 млн рублей

Фото: соцсети.

МБУЗ «Городская больница № 20» ищет поставщика почти 1,7 миллиона баллонов кислорода для пациентов с коронавирусом. Соответствующий документ появился на портале госзакупок 7 декабря.По условиям контракта исполнитель должен регулярно обеспечивать медучреждение необходимым количеством кислорода в течение 2022 года. Всего за этот период должны доставить 1,69 миллиона баллонов жизненно необходимого газа.Закупка обойдется горбольнице в 125,3 миллиона рублей. На оплату поставок медучреждение потратит средства, полученные на оказание медпомощи в системе ОМС (прим. - обязательного медицинского страхования).На Дону ситуация по коронавирусу остается напряженной. Ежедневно медики выявляют сотни инфицированных, а патологоанатомы регистрируют десятки случаев летальных исходов. Найти поставщиков кислорода все сложнее. Большинству медучреждений приходится заново выставлять контракты по 2-3 раза, прежде чем найдется исполнитель. С подобными ситуациями сталкивались РОКБ, РостГМУ, горбольницы № 4 и № 6.