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Ростовская больница № 20 закупает годовой запас кислорода на 125 млн рублей

Ростовская больница № 20 закупает годовой запас кислорода на 125 млн рублей
МБУЗ «Городская больница № 20» ищет поставщика почти 1,7 миллиона баллонов кислорода для пациентов с коронавирусом. Соответствующий документ появился на портале госзакупок 7 декабря.

По условиям контракта исполнитель должен регулярно обеспечивать медучреждение необходимым количеством кислорода в течение 2022 года. Всего за этот период должны доставить 1,69 миллиона баллонов жизненно необходимого газа.

Закупка обойдется горбольнице в 125,3 миллиона рублей. На оплату поставок медучреждение потратит средства, полученные на оказание медпомощи в системе ОМС (прим. - обязательного медицинского страхования).

На Дону ситуация по коронавирусу остается напряженной. Ежедневно медики выявляют сотни инфицированных, а патологоанатомы регистрируют десятки случаев летальных исходов. Найти поставщиков кислорода все сложнее. Большинству медучреждений приходится заново выставлять контракты по 2-3 раза, прежде чем найдется исполнитель. С подобными ситуациями сталкивались РОКБ, РостГМУ, горбольницы № 4 и № 6.
Фото: соцсети.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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