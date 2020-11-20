В Ростове сорвалась еще одна поставка кислорода в больницу

В ростовской горбольнице № 7 сорвалась поставка кислорода для больных коронавирусом. Об этом стало известно 24 ноября.МБУЗ «Городская больница № 7» Ростова-на-Дону планировало купить 7,5 тысячи баллонов кислорода объемом по 40 литров каждый. Покупка обошлась бы медучреждению в 4,6 миллиона рублей. Однако за неделю до определения поставщика выяснилось, что закупка отменена. Причиной стал отказ горбольницы от поставки необходимого газа для пациентов с коронавирусом. Почему больница отказалась от кислорода, пока не известно.Ранее закупка кислорода сорвалась у ЦГБ имени Н. А. Семашко. Медучреждение не смогло сразу приобрести баллоны, поэтому опубликовало новый контракт. Согласно документу количество требуемого кислорода сократилось со 157 до 120 тысяч баллонов, а цена снизилась до 60 миллионов рублей. Итоги аукциона станут известны через несколько дней.При этом ситуация по коронавирусу в Ростовской области остается напряженной. Количество инфицированных дончан ежедневно увеличивается на несколько сотен человек. Число жертв коронавируса также растет. Лишь за минувшие сутки от COVID-19 скончались 18 человек: девять женщин в возрасте от 64 до 77 лет и девять мужчин от 45 до 79 лет. Всего за период пандемии умер 1 221 человек из 38 078 пациентов с диагнозом «коронавирус». Остается надеяться, что медучреждениям все-таки удастся приобрести жизненно необходимый газ.