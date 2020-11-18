Ростовская городская больница № 7 закупает баллоны с кислородом на 4,6 миллиона рублей
МБУЗ «Городская больница № 7» Ростова-на-Дону планирует купить кислородные баллоны. Соответствующий документ 19 ноября появился на сайте госзакупок.
Согласно контракту медучреждение ищет поставщика, который поставит в течение 2021 года 7 550 баллонов кислорода, объемом по 40 литров каждый. Такая покупка обойдется больнице в 4,6 миллиона рублей. Кислород планируется приобрести за счет собственных средств, выделенных больнице на оказание медпомощи в системе ОМС (обязательного медицинского страхования).
До 27 ноября подрядчики могут отправлять свои анкеты на участие, а 1 декабря в электронной форме пройдет аукцион.
Как сообщал Rostov.ru, ранее подобные контракты на приобретение баллонов кислорода публиковали батайская ЦГБ и ЦГБ имени Семашко в Ростове. Первая из них завершила аукцион, заключив контракт с ЗАО «КУБАНЬТЕХГАЗ», который обеспечит больницу 46,5 тысячи баллонами за 4,5 миллиона рублей. Второе медучреждение не смогло сразу купить кислород и опубликовало новый контракт, уменьшив количество баллонов с 157 до 120 тысяч. В связи с этим снизилась и цена на требуемый товар: теперь вместо 78,5 миллиона рублей больница заплатит порядка 60.
Острая нехватка кислорода связана с напряженной ситуацией с коронавирусом в регионе. Ежедневно медики выявляют несколько сотен больных дончан. Большинство людей старше 60 лет переносят вирус намного тяжелее, чем другие возрастные категории. Многие из них подключены к аппаратам ИВЛ, так как не могут самостоятельно дышать. Именно поэтому так важно иметь запас кислорода, который позволяет спасти им жизни.