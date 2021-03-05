Ростовская больница № 20 потратит на обеспечение пациентов кислородом 21 млн рублей
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения (МБУЗ) «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону» снова ищет поставщика кислорода. Контракт появился на сайте государственных закупок 10 марта.
Согласно документу подрядчик должен обеспечить кислородом больницу в течение 2021 года. За этот период в медучреждение поступит порядка 283 920 кислородных баллонов. Оплачивать поставки горбольница намерена за счет средств, полученных на оказание медицинской помощи в системе ОМС (обязательного медицинского страхования).
Заявки на участие принимаются до 18 марта, а на следующий день аукцион пройдет в онлайн-формате.
Как сообщал Rostov.ru, в конце 2020 года горбольница № 20 искала поставщика кислорода на сумму около 23 миллионов рублей. В тот раз медучреждение заключило контракт с ООО «СпецХимТранс» - одним из крупнейших в регионе предприятий по поставке жизненно необходимого газа.
Ситуация по коронавирусу в донском регионе заметно улучшается. Однако людей, нуждающихся в кислородном обеспечении, не становится меньше. Помимо пациентов ковидных госпиталей, кислород необходим людям с нервно-мышечными заболеваниями, травмами грудной клетки, ожирением, а также после операций на сердце.