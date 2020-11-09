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Больница № 6 в Ростове закупает кислород на 16 млн рублей

Больница № 6 в Ростове закупает кислород на 16 млн рублей
Городская больница № 6 Ростова-на-Дону ищет поставщика кислорода. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 11 ноября.

Согласно документам закупки медицинское учреждение нуждается в 28 тысячах баллонов с кислородом. Средняя цена одной единицы варьируется в пределах 590 рублей. Так, за весь товар больница заплатит поставщику 16 520 000 рублей.

- Эта сумма предусмотрена на оказание медпомощи в системе обязательного медицинского страхования на 2021 год, - указано в сообщении.

Баллоны с кислородом компания-поставщик должна привозить в больницу в течение всего следующего года - с 1 января по 31 декабря.

В настоящее время все подрядные организации присылают заявки на участие в конкурсе. Подача заявлений закончится 19 ноября. Спустя пару дней выберут победителя, и больница № 6 заключит с ним контракт.

Добавим, ежедневно на сайте госзакупок появляются контракты на поставку кислорода. В связи с критической эпидситуацией в Ростовской области медучреждения стали остро нуждаться в специальных препаратах и оборудовании для ковидных больных.

Дело в том, что COVID-19 в первую очередь поражает лёгкие и даёт осложнения на дыхательную систему. Люди в тяжёлом состоянии нуждаются в дополнительном кислороде, поэтому их переводят на аппараты ИВЛ.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

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