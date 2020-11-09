Больница № 6 в Ростове закупает кислород на 16 млн рублей

Городская больница № 6 Ростова-на-Дону ищет поставщика кислорода. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 11 ноября.Согласно документам закупки медицинское учреждение нуждается в 28 тысячах баллонов с кислородом. Средняя цена одной единицы варьируется в пределах 590 рублей. Так, за весь товар больница заплатит поставщику 16 520 000 рублей.Баллоны с кислородом компания-поставщик должна привозить в больницу в течение всего следующего года - с 1 января по 31 декабря.В настоящее время все подрядные организации присылают заявки на участие в конкурсе. Подача заявлений закончится 19 ноября. Спустя пару дней выберут победителя, и больница № 6 заключит с ним контракт.Добавим, ежедневно на сайте госзакупок появляются контракты на поставку кислорода. В связи с критической эпидситуацией в Ростовской области медучреждения стали остро нуждаться в специальных препаратах и оборудовании для ковидных больных.Дело в том, что COVID-19 в первую очередь поражает лёгкие и даёт осложнения на дыхательную систему. Люди в тяжёлом состоянии нуждаются в дополнительном кислороде, поэтому их переводят на аппараты ИВЛ.