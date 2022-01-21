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Ростовчанка запросила в МЧС адреса бомбоубежищ на случай войны с Украиной

Ростовчанка запросила в МЧС адреса бомбоубежищ на случай войны с Украиной
Ростовчанка направила в МЧС запрос о бомбоубежищах. Активистка Елена Хатламаджиян попросила опубликовать адреса бомбоубежищ на случай войны с Украиной. Об этом стало известно 25 января.

Обращения общественного деятеля массово распространяют в социальных сетях. Женщина просит обнародовать адреса ростовских бомбоубежищ. По ее словам, большинство горожан не знают, где прятаться в случае вооруженного конфликта, сообщил портал Tsargrad.tv.

- Когда звучит сирена, предлагают включить телевизор или радио. Каждый раз включаем, а там ничего нет, никакой информации. Необходимо провести для горожан инструктаж о том, как действовать на случай реальной угрозы, - объяснила Елена.

Пользователи поддержали Елену в комментариях. Люди считают, что ситуация на границе с Украиной действительно неспокойная. Донской регион находится к ней ближе всего. Также горожане предположили, что людям не сообщают о бомбоубежищах из-за их непригодного состояния.

Как правило, в бомбоубежищах располагаются койки, санузел, а также хранятся баки с водой, сухпаек и противогазы. Состояние укрытий необходимо регулярно проверять и поддерживать в должном состоянии, в частности, герметичность дверей и фильтры очистки воздуха.
Фото: silver-slider.livejournal.com.
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