Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Эшелон с тяжёлой военной техникой заметили на границе с Украиной в Ростовской области

Эшелон с тяжёлой военной техникой заметили на границе с Украиной в Ростовской области

В Ростовской области на границе с Украиной заметили эшелон с тяжёлой военной техникой. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

По его словам, технику сфотографировали в Ростовской области 16 марта.
«Блуждающий военный эшелон с тяжелым вооружением. Скорее всего, очередная ротация в «военторге» или на шахтах Донбасса», – написал представитель ВСУ.

Украинский военнослужащий не уточняет, в каком именно населённом пункте сделан снимок. Также остаётся неизвестным, куда именно направлялась военная техника.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.