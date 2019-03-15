Эшелон с тяжёлой военной техникой заметили на границе с Украиной в Ростовской области





В Ростовской области на границе с Украиной заметили эшелон с тяжёлой военной техникой. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.



По его словам, технику сфотографировали в Ростовской области 16 марта.

«Блуждающий военный эшелон с тяжелым вооружением. Скорее всего, очередная ротация в «военторге» или на шахтах Донбасса», – написал представитель ВСУ.



Украинский военнослужащий не уточняет, в каком именно населённом пункте сделан снимок. Также остаётся неизвестным, куда именно направлялась военная техника.