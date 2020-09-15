На границе Ростовской области с Украиной засекли движение 12 грузовых поездов

В Ростовской области зафиксировали движение 12 поездов, пересекающих линию границы с Украиной. Об этом свидетельствуют данные из очередного отчета наблюдателей ОБСЕ.Специалисты миссии ежедневно указывают на то, что в районе границы России с Украиной слышны звуки поездов. Большинство из них наблюдатели не могут идентифицировать из-за помех в виде заборов или деревьев. Однако иногда им все же удается зафиксировать железнодорожный транспорт.За последнюю неделю на границе Украины с Ростовской области зафиксировали движение 12 поездов, которые пересекали линию границы сопредельных государств. Как правило, грузовые поезда перевозят топливо. Какой город снабжают горючим, а также детали поставки, не уточняют.За годы конфликта на востоке Украины миссия зафиксировала несколько сотен таких поездов, курсирующих между Донбассом и Россией. Людей в камуфляже, машин скорой помощи, авто с надписью «Груз 200» вовсе не сосчитать.