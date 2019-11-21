Виктория Лопырева опубликовала новое фото 9-месячного сына



Ростовчанка Виктория Лопырева выложила в своем микроблоге новый снимок своего сына Марка-Лионеля. Показать малыша модель решила в честь праздника — 22 ноября отмечается неофициальный День сына. К тому же мальчику недавно исполнилось девять месяцев.



На фото маленький Булатов сидит в окружении шаров и цветов и играет с ленточками. Виктория написала под фото, что ее впервые поздравили с таким праздником и ей очень приятно отмечать этот день.



- Только став мамой, я поняла, что теперь каждый день нашей жизни - это его день! С праздником, мамочки! - пишет Лопырева в своем микроблоге.



Напомним, Виктория родила малыша от бизнесмена Игоря Булатова. О романе ростовчанки и Булатова стало известно осенью 2018 года, когда в Сети появились кадры, на которых беременная ростовчанка запечатлена гуляющей по пляжу с женатым мужчиной. Будущая мама тогда утверждала, что Булатов на момент начала их отношений был уже в разводе и не жил со своей экс-супругой Татой Карапетян.



Лопырева и Булатов в ближайшее время планируют свадьбу.