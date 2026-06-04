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Ростовчанка Виктория Лопырёва прогулялась по Стамбулу в обтягивающем мини-платье

Ростовчанка Виктория Лопырёва прогулялась по Стамбулу в обтягивающем мини-платье

Ростовчанка Виктория Лопырёва прогулялась по Стамбулу в обтягивающем мини-платье. Своими фотографиями в новом образе модель поделилась в социальных сетях.

Телеведущая приехала в Турцию и устроила фотосессию в лифте в облегающем мини-платье. Её стройные ноги привлекли внимание мужчин.

Отметим, что рост Виктории Лопырёвой — 177 сантиметров, вес — 57 килограммов.

Виктория Лопырёва — уроженка Ростова, ставшая известной после победы в конкурсе «Мисс Россия — 2003». Позже она работала ведущей на спортивных каналах. У неё было два брака. От второго супруга, заместителя председателя Республики Коми Игоря Булатова, у Виктории есть сын Марк-Лионель.
Фото: соцсети
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