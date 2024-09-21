Виктория Лопырева показала подписчикам образ в прозрачном платье

Фото: СоцСети

Ростовчанка Виктория Лопырева разместила фото в прозрачном платье. Откровенные снимки звезда опубликовала в своих соцсетях 18 сентября.Сейчас ростовчанка отдыхает в Бодруме (город в Турции). На снимках женщина стоит возле бассейна в откровенном наряде – прозрачном платье в пол. Сквозь наряд видны очертания ее фигуры и нижнее белье.В комментариях пользователи сравнили Викторию с невестой и даже заметили схожесть образа с белой лилией. Многие подметили, что Лопырева выглядит роскошно.Виктория Лопырева родилась в Ростове. Известность она получила после победы в конкурсе «Мисс Россия - 2003». Затем она работала ведущей спортивных каналов. Виктория была дважды в браке - от второго мужа, зампредседателя Республики Коми Игоря Булатова, у нее есть сын Марк-Лионель. Сейчас она ведет блог, участвует в съемках и делится своей жизнью.