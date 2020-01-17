Ростовчанка Татьяна Котова показала спортивную фигуру в купальнике



Певица из Ростова-на-Дону Татьяна Котова показала фото в купальнике. Девушка опубликовала очередное фото с отдыха на Мальдивах. На курорте она находилась около двух недель и сейчас написала, что едет обратно домой.



Артистка прилетела на острова на Рождество. Здесь она дала концерт, а затем осталась отдыхать. Она часто публиковала фото с отдыха. Фолловеры увидели, что она лежала на белом песке, посещала необитаемые острова, купалась в голубой прозрачной воде. По словам Котовой, Мальдивы – рай на Земле.



Татьяна, публикуя пост о том, что уезжает обратно, прикрепила к нему красивое фото. Певица показала красивую фигуру, надев цельный голубой купальник. Она продемонстрировала длинный спортивные ноги, и подписчики оставили ей множество комментариев с комплиментами. За девять часов пост набрал почти 18 тысяч «лайков».