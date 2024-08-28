В Волгодонске неизвестный выстрелил коту в голову

Фото: вет-врач Виктория

Волгодонске Ростовской области ветеринар смог спасти кота, который получил огнестрельное ранение в голову. Виктория поделилась деталями этого происшествия с редакцией DonDay.Подстреленного кота обнаружили прохожие 20 августа. Они заметили у него на голове кровь и решили забрать его себе. Изначально они думали, что это просто рана. В течение четырех дней они заботились о животном, давая ему лекарства. Однако улучшения не было: коту было трудно есть и дышать, из носовых пазух тек гной. Тогда горожане обратились к ветеринару Виктории.На рентгене специалист обнаружила пулю, застрявшую в голове.— Пуля попала коту через нос и застряла в ухе, вызвав серьезное воспаление; еще немного, и он бы погиб, — рассказывает Виктория. — Я каждые два часа промывала ему нос от гноя, чтобы коту было легче дышать и есть, и давала ему антибиотики.К сожалению, кот на время потерял обоняние. Несмотря на пережитое, он остался ласковым, разрешал себя гладить и мурчал, когда к нему подходила Виктория.Сейчас раненого кота перевели в ветеринарную клинику Ростова.— У него есть все шансы на выздоровление, — добавляет Виктория. — Необходимо извлечь пулю, а также осколки и прочистить каналы. Кот обязательно поправится.Кто и зачем выстрелил в кота, остается неизвестным. В регионе часто фиксируются случаи жестокого обращения с животными.