Коту из Сальска неизвестные выкололи глаза

Фото: Юлия Адимова

В Ростовской области неизвестные выкололи коту глаза. Шокирующей историей поделился портал DonDay, ссылаясь на владелицу приюта в Сальске, Юлию Адимову.Неравнодушные прохожие обнаружили на улице котенка и решили обратиться за помощью к Юлии.- Я была потрясена, когда увидела его, - рассказывает хозяйка приюта.Вместо глаз у животного зияли пустые глазницы. Обстоятельства произошедшего с котом остаются невыясненными, но есть предположения, что кто-то намеренно лишил его зрения.- Мы рассматривали версию инфекции, но состояние кота было хорошим. Скорее всего, глаза были выколоты или выдавлены, - пояснили в приюте.Беднягу доставили в ветеринарную клинику, где после осмотра было решено зашить глазницы.- Операция прошла успешно, - сообщила зоозащитница. Глаза зашили, и теперь его ждет долгий процесс восстановления.По словам Юлии, кот реагирует на звуки и хорошо ориентируется. Однако, кто мог совершить такую жестокость, остается загадкой.Сейчас у кота появился новый дом. Его приютила добрая женщина, готовая заботиться о нем.