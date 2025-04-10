Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Коту из Сальска неизвестные выкололи глаза

Коту из Сальска неизвестные выкололи глаза
В Ростовской области неизвестные выкололи коту глаза. Шокирующей историей поделился портал DonDay, ссылаясь на владелицу приюта в Сальске, Юлию Адимову.

Неравнодушные прохожие обнаружили на улице котенка и решили обратиться за помощью к Юлии.

- Я была потрясена, когда увидела его, - рассказывает хозяйка приюта.

Вместо глаз у животного зияли пустые глазницы. Обстоятельства произошедшего с котом остаются невыясненными, но есть предположения, что кто-то намеренно лишил его зрения.

- Мы рассматривали версию инфекции, но состояние кота было хорошим. Скорее всего, глаза были выколоты или выдавлены, - пояснили в приюте.

Беднягу доставили в ветеринарную клинику, где после осмотра было решено зашить глазницы.

- Операция прошла успешно, - сообщила зоозащитница. Глаза зашили, и теперь его ждет долгий процесс восстановления.

По словам Юлии, кот реагирует на звуки и хорошо ориентируется. Однако, кто мог совершить такую жестокость, остается загадкой.

Сейчас у кота появился новый дом. Его приютила добрая женщина, готовая заботиться о нем.
Фото: Юлия Адимова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.