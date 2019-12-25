Ростовчанка Костенко сломала руку на последних месяцах беременности



Беременная ростовчанка Анастасия Костенко сломала правую руку. Девушка отметила, что слишком торопится родить малыша и всё делает впопыхах, из-за чего и получила травму.



Фото с перевязанной рукой Костенко опубликовала в своём микроблоге. Она написала, что упала дома на мраморный пол. Боль была настолько сильной, что бедная девушка расплакалась. Анастасия добавила, что её поддержала дочка Милана, которая обнимала и целовала маму. Супруг Дмитрий Тарасов в это время был на тренировке, так что беременной ростовчанке пришлось ждать его возвращения. В травмпункте ей наложили гипс и фиксирующую повязку.



Пост Анастасии взволновал подписчиков, которые стали интересоваться её самочувствием и желать скорейшего выздоровления. Девушка ответила, что перелом несерьезный, так что через три недели рука будет в норме.



В социальных сетях дончанки постоянно попадаются посты, в которых она пишет, что хочет уже скорее родить второго ребёнка. Малыш должен появиться на свет с недели на неделю. Дмитрий и Анастасия не знают (или не раскрывают) пол крохи. Фолловеры уверены, что у пары родится мальчик. Сейчас они воспитывают дочурку Милану, которой полтора года.