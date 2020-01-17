Беременная ростовчанка Костенко рассказала о недавней госпитализации



Ростовчанка Анастасия Костенко шокировала подписчиков, рассказав о недавней госпитализации. Сейчас у девушки 36-я неделя беременности, со дня на день она ждёт рождения малыша.



Модель признаётся, что уже не может дождаться, когда второй ребёнок появится на свет. На последнем сроке ей тяжело заниматься домашними делами и проводить время с дочкой Миланой. За всеми заботами и хлопотами она забыла об обязательном для беременных отдыхе — и тут малышка в животе напомнила о себе. Анастасия сообщила, что после отпуска с ней случился сюрприз — девушку госпитализировали. Она не стала рассказывать, что именно с ней произошло. Написала только: «Не у всего есть конкретные симптомы и причины возникновения». На вопросы подписчиков о состоянии здоровья она ответила, что сейчас чувствует себя хорошо, только стала чаще уставать. Незадолго до Нового года Костенко упала дома на мраморный пол и сломала руку.



Напомним, Анастасия и её супруг Дмитрий Тарасов ждут вторую дочку. Их первому ребёнку исполнилось полтора года. Сейчас футболист находится в Турции на сборах клуба «Рубин».